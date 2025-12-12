Ричмонд
Парикмахер рассказала, почему зимой обязательно прятать волосы под шапку

Парикмахер Французова: отсутствие шапки на морозе грозит волосам ломкостью.

Источник: Комсомольская правда

При минусовой температуре обязательно носить шапку, защищая волосы от холода по всей длине. Такой совет озвучила в разговоре с изданием RuNews24.ru стилист-парикмахер Александра Французова.

— Внутри волоса содержится вода — ее очень мало, но она там есть в прослойке, которая называется комплекс клеточных мембран. На морозе вода замерзает. И когда мы приходим в теплое помещение, начинаем раздеваться, в этот момент волосы травмируются. Это чревато ломкостью, секущимися кончиками, статикой, — объяснила эксперт.

Стилист также призвала использовать дома увлажняющие шампуни, а после них — обязательно бальзамы или кондиционеры.

Ранее KP.RU сообщил, что, если шапка тугая и тесная, она будет сдавливать голову и нарушать микроциркуляцию кожи головы. Из-за этого нарушается кровоснабжение волосяной луковицы, она ослабевает, хуже питает волос и он выпадает раньше, чем заканчивается его естественный цикл жизни.