Парикмахер рассказала, почему зимой обязательно прятать волосы под шапку

При минусовой температуре обязательно носить шапку, защищая волосы от холода по всей длине. Такой совет озвучила в разговоре с изданием RuNews24.ru стилист-парикмахер Александра Французова.
— Внутри волоса содержится вода — ее очень мало, но она там есть в прослойке, которая называется комплекс клеточных мембран. На морозе вода замерзает. И когда мы приходим в теплое помещение, начинаем раздеваться, в этот момент волосы травмируются. Это чревато ломкостью, секущимися кончиками, статикой, — объяснила эксперт.
Стилист также призвала использовать дома увлажняющие шампуни, а после них — обязательно бальзамы или кондиционеры.
Ранее KP.RU сообщил, что, если шапка тугая и тесная, она будет сдавливать голову и нарушать микроциркуляцию кожи головы. Из-за этого нарушается кровоснабжение волосяной луковицы, она ослабевает, хуже питает волос и он выпадает раньше, чем заканчивается его естественный цикл жизни.