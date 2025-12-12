Парикмахер рассказала, почему зимой обязательно прятать волосы под шапку

— Внутри волоса содержится вода — ее очень мало, но она там есть в прослойке, которая называется комплекс клеточных мембран. На морозе вода замерзает. И когда мы приходим в теплое помещение, начинаем раздеваться, в этот момент волосы травмируются. Это чревато ломкостью, секущимися кончиками, статикой, — объяснила эксперт.