Невролог перечислила факторы риска развития болезни Альцгеймера

Возраст пациентов с болезнью Альцгеймера снижается, это может быть связано с вредными привычками и другими факторами, которые повышают риск развития деменции. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-невролог Лусине Брсикян.
— Некоторая степень омоложения болезни Альцгеймера существует за счет того, что усиливаются факторы риска: низкий уровень образования, потеря слуха, нарушение зрения, загрязнение окружающей среды, депрессия, травма головы, сахарный диабет, курение, ожирение, злоупотребление алкоголем, — перечислила медик.
Она добавила, что также приблизить заболевания способны различные недуги головного мозга, инсульты и инфекционные болезни.
Ранее 360.ru рассказал, что большое влияние на здоровье имеет витамин D — он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью, что снижает риск болезни Альцгеймера.
«Москва 24» передает, что после 40 лет людям необходимо регулярно обследовать мозг для выявления первых признаков болезни Альцгеймера.