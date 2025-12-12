Ричмонд
Невролог перечислила факторы риска развития болезни Альцгеймера

Невролог Брсикян: ожирение и курение — факторы риска болезни Альцгеймера.

Источник: Комсомольская правда

Возраст пациентов с болезнью Альцгеймера снижается, это может быть связано с вредными привычками и другими факторами, которые повышают риск развития деменции. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-невролог Лусине Брсикян.

— Некоторая степень омоложения болезни Альцгеймера существует за счет того, что усиливаются факторы риска: низкий уровень образования, потеря слуха, нарушение зрения, загрязнение окружающей среды, депрессия, травма головы, сахарный диабет, курение, ожирение, злоупотребление алкоголем, — перечислила медик.

Она добавила, что также приблизить заболевания способны различные недуги головного мозга, инсульты и инфекционные болезни.

Ранее 360.ru рассказал, что большое влияние на здоровье имеет витамин D — он участвует во многих процессах, которые связаны с иммунитетом и памятью, что снижает риск болезни Альцгеймера.

«Москва 24» передает, что после 40 лет людям необходимо регулярно обследовать мозг для выявления первых признаков болезни Альцгеймера.