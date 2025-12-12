Ричмонд
Россиянам дали советы по выбору зимней обуви

Врач посоветовала покупать на зиму обувь с толстой гибкой подошвой.

Источник: Комсомольская правда

Зимняя обувь должна быть не только теплой и красивой, но и безопасной — это поможет не допустить падений в период гололедицы. Советы по выбору обуви озвучила в разговоре с «РИАМО» невролог Екатерина Демьяновская.

— Хорошую теплоизоляцию обеспечат высокая подошва толщиной 1−3 см и качественный утеплитель — мех или войлок. Подошва должна быть гибкая, с глубоким протектором и насечками, из резины и каучука, — отметила эксперт.

Медик подчеркнула, что если нога в обуви не зафиксирована, можно легко получить травму при неловком движении. Но и слишком тесной обувь быть не должна — это повышает риски обморожения.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что, если вы все же упали, старайтесь не вставать сразу. Лучше сначала оценить своё самочувствие: приподнять голову, пошевелить конечностями. Это поможет определить места возможных повреждений и, при необходимости, позвать на помощь.