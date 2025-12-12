Стоматолог раскрыл вред от употребления семечек

— Прежде всего, при регулярном разгрызании семечек увеличивается риск сколов эмали. При накусывании нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края, что постепенно приводит к микротрещинам. Для людей с пломбами, коронками и винирами привычка грызть семечки особенно опасна. Часто пациенты сталкиваются с тем, что пломбы вылетают, а на коронках появляются сколы, — сообщила доктор.