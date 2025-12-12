Ричмонд
Стоматолог раскрыл вред от употребления семечек

Стоматолог Черношей: привычка грызть семечки вредит зубной эмали.

Источник: Комсомольская правда

Привычка грызть семечки может спровоцировать разрушение зубной эмали и пломб. Об этом рассказала в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» стоматолог-терапевт Анастасия Черношей.

— Прежде всего, при регулярном разгрызании семечек увеличивается риск сколов эмали. При накусывании нагрузка концентрируется на маленьком участке режущего края, что постепенно приводит к микротрещинам. Для людей с пломбами, коронками и винирами привычка грызть семечки особенно опасна. Часто пациенты сталкиваются с тем, что пломбы вылетают, а на коронках появляются сколы, — сообщила доктор.

По словам врача, оболочка семечек также может травмировать десны, вызывая воспаление, что повышает риск гингивита и пародонтита.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что рекомендуется отказаться от жестких щеток и агрессивной чистки, так как это также травмирует эмаль.

Тем временем, результаты недавнего исследования показали, что плохой уход за ротовой полостью может привести к развитию воспалительных заболеваний кишечника, передал 360.ru.