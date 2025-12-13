Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Андреев день 13 декабря, когда наступает зима

Собрали приметы и запреты на 13 декабря, когда принято отмечать Андреев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного. В народе празднуют Андреев день. Вместе с тем есть еще одно название у праздника — Андрей Зимний. Считалось, что с названной даты начиналась настоящая зима.

Что нельзя делать 13 декабря.

Женщины с указанного дня не занимались рукоделием до Крещения. Под запретом находятся ссоры, конфликты. Предки верили, что все может затянуться на долгое время.

Что можно делать 13 декабря.

По традиции, в ночь на 13 декабря незамужние девушки гадали. Чаще всего, они бросали за ворота сапоги, а затем рассматривали, в какую именно сторону смотрит носок. Считалось, что с этой стороны придет жених.

Согласно приметам, выпавший снег указывает на то, что он будет лежать до апреля. В том случае, если снега нет, то зима выдастся теплой.

Тем временем Белгидромет предупредил про −12 и мокрый снег в Беларуси на выходных: «Ощутим свежее дыхание Арктики».

Ранее мы собрали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров: «Не думал, что так “выстрелит”.

Кстати, белорусский врач сказала о «правиле трех дней», из-за которых не работают слабительные.

