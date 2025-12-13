Что можно и нельзя делать в Андреев день 13 декабря, когда наступает зима

Православная церковь 13 декабря вспоминает апостола Андрея Первозванного. В народе празднуют Андреев день. Вместе с тем есть еще одно название у праздника — Андрей Зимний. Считалось, что с названной даты начиналась настоящая зима.
Что нельзя делать 13 декабря.
Женщины с указанного дня не занимались рукоделием до Крещения. Под запретом находятся ссоры, конфликты. Предки верили, что все может затянуться на долгое время.
Что можно делать 13 декабря.
По традиции, в ночь на 13 декабря незамужние девушки гадали. Чаще всего, они бросали за ворота сапоги, а затем рассматривали, в какую именно сторону смотрит носок. Считалось, что с этой стороны придет жених.
Согласно приметам, выпавший снег указывает на то, что он будет лежать до апреля. В том случае, если снега нет, то зима выдастся теплой.
