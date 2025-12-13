Народный календарь. Как привлечь удачу на Иоанна Молчальника, 16 декабря

16 декабря церковь чтит память преподобного Иоанна Молчальника. Он был рожден примерно в 454 году в Никополе Армянском.
Иоанн начал изучать Священное Писание и молиться Богу, еще будучи ребенком. Смерть родителей не сломила мальчика: часть своего наследства он раздал нуждающимся и пожертвовал на постройку храмов. Иоанн удалился в монастырь на 10 лет, после чего его назначили епископом Колонийской церкви.
Считается, что этот день нужно проводить в полной тишине, без каких-либо разговоров. Семейные трапезы тоже проходили в безмолвии. На Руси верили, что, промолчав весь день, можно обойти несчастья стороной или вовсе избавиться от них, а также привлечь удачу.
Верующие в этот день отправлялись в храм, где в молчании стояли возле иконы Иоанна, читая молитвы про себя. Считается, что во время тишины человек сближается с Господом. В народе верили, что молитва преподобному помогает исцелять тяжелые болезни.
Приметы погоды:
Снег падает на талую землю — к неурожаю в следующем году.
Снегирь под окном чирикает — к теплу.
Звезды на небе «прыгают» — к вьюге и стуже.
Именины отмечают: Савва, Федор, Варвара, Андрей, Георгий, Иван, Николай.