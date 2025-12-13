Народный календарь. Как привлечь удачу на Иоанна Молчальника, 16 декабря

Считается, что этот день нужно проводить в полной тишине, без каких-либо разговоров. Семейные трапезы тоже проходили в безмолвии. На Руси верили, что, промолчав весь день, можно обойти несчастья стороной или вовсе избавиться от них, а также привлечь удачу.