В Узбекистане в преддверии праздников изъято более 7 миллионов единиц пиротехники

Vaib.uz (Узбекистан. 12 декабря). За последние два с половиной месяца правоохранительные органы Узбекистана изъяли более 7,2 миллиона единиц пиротехнических изделий общей стоимостью 8,5 миллиарда сумов. Это результат масштабных рейдов и проверок в преддверии новогодних праздников.

Источник: Vaib.Uz

По официальным данным, в 188 случаях нарушители были привлечены к административной ответственности — им выписаны штрафы и применены другие меры воздействия. В семи эпизодах, где речь шла о крупном объёме продукции или особо опасных ситуациях, возбуждены уголовные дела.

Особое внимание было уделено несовершеннолетним: зафиксировано 69 случаев, когда пиротехнические изделия находились у подростков. В этих ситуациях к ответственности привлекли родителей — им также были выписаны административные штрафы.

Правоохранители подчёркивают, что использование и продажа нелегальной пиротехники — это не просто нарушение закона, но и реальная угроза жизни и здоровью граждан, особенно детей. Рейды и проверки будут продолжены до конца праздничного сезона.