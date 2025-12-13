В Узбекистане в преддверии праздников изъято более 7 миллионов единиц пиротехники

По официальным данным, в 188 случаях нарушители были привлечены к административной ответственности — им выписаны штрафы и применены другие меры воздействия. В семи эпизодах, где речь шла о крупном объёме продукции или особо опасных ситуациях, возбуждены уголовные дела.
Особое внимание было уделено несовершеннолетним: зафиксировано 69 случаев, когда пиротехнические изделия находились у подростков. В этих ситуациях к ответственности привлекли родителей — им также были выписаны административные штрафы.
Правоохранители подчёркивают, что использование и продажа нелегальной пиротехники — это не просто нарушение закона, но и реальная угроза жизни и здоровью граждан, особенно детей. Рейды и проверки будут продолжены до конца праздничного сезона.