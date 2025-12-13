Психотерапевт Крашкина: женщины выгорают на работе чаще мужчин

Выгорание — термин, который связывают с постоянной усталостью и нежеланием выполнять даже самые простые рабочие задачи. О том, кто чаще всего страдает от выгорания, сообщила изданию «РИАМО» врач-психотерапевт Ирина Крашкина.
— Офисные сотрудники и управленцы находятся в зоне особого риска — ситуацию усугубляют непрерывное общение, горящие сроки, завышенные требования и необходимость сохранять работоспособность на пределе возможностей. Представительницы слабого пола выгорают чаще своих коллег-мужчин. Критический период наступает в промежутке от 35 до 45 лет, — перечислила специалист.
По ее словам, при выгорании страдают нервная система и гормональный фон, появляются проблемы со сном, метаболизмом, иммунитетом. У человека падает способность сосредотачиваться, он становится вспыльчивым или, наоборот, безразличным ко всему.
Ранее сайт «Страсти» предупредил, что, если обычную усталость можно устранить отдыхом, то выгорание не получится прогнать самостоятельно. Последние стадии этого недуга даже лечатся медикаментозно.