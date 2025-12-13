Лор Кутузова: увеличение аденоидов у ребенка может привести к ухудшению слуха

Зимой у детей могут возникнуть проблемы с увеличением аденоидов — их рост связан с сухим воздухом, низкими температурами и ростом числа вирусных инфекций. Об этом заявила «РИАМО» оториноларинголог Анна Кутузова.
— Пересушенный воздух в помещениях приводит к снижению защиты слизистой. При дефиците влаги слизистая утолщается, а это усиливает заложенность носа. Зимой также возрастает количество ОРВИ. Воспаление в носоглотке вызывает увеличение аденоидной ткани и развитие осложнений, включая нарушения слуха, — предупредила медик.
По словам врача, чтобы снизить риск обострений, важно поддерживать в помещениях влажность воздуха не ниже 45% и температуру — около 21 градуса. Также зимой полезно орошение слизистой носа солевыми растворами — это поможет удалить избыточные выделения.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что аденоиды и увеличенные небные миндалины — наиболее частая причина храпа у детей. Если храп вызван увеличенными миндалинами, небным язычком или нависающим мягким небом выполняются различные оперативные вмешательства, направленные на увеличение просвета глотки.