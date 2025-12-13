Календарь на 13 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 декабря в России отмечают День медведя, мощный и сильный зверь — один из символов нашей страны. В мире сегодня празднуют День горячего какао. В православных храмах проходят торжественные богослужения в честь апостола Андрея Первозванного, который считается первым учеником Христа. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 13 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 13 декабря.
* ~День медведя в России~
День медведя — это неофициальный праздник, который направлен на сохранение популяции этих животных и противодействие незаконной охоте на них. Дата выбрана неслучайно: согласно народным приметам, именно в этот день медведи окончательно впадают в зимнюю спячку.
Испокон веков медведь занимал особое место в славянской и русской культуре. В сказках он выступает строгим и рассудительным хозяином леса, символизирует стойкость, силу, мудрость и справедливость. Именно эти качества часто ассоциируются с образом России, поэтому медведь считается одним из символов нашей страны. Он присутствует на гербах многих российских регионов. Бурый мишка был талисманом Летних Олимпийских игр в Москве, а белый мишка — Зимних в Сочи.
* ~Международный день главного редактора~
Эта неофициальная дата считается профессиональным праздником людей, которые занимаются менеджментом в СМИ. Главный редактор проводит планерки, контролирует деятельность редакции и обеспечивает бесперебойную работу издания. Для этой должности важны широкий кругозор, коммуникативные навыки, стратегическое мышление. Чаще всего на пост главного редактора назначают человека, который много лет проработал в СМИ и прошел все ступени журналистской карьеры, имеет большой опыт работы, в том числе на руководящих позициях.
* ~Международный день горячего какао~
Чашка горячего какао у многих ассоциируется с зимними вечерами, когда хочется ощутить уют и тепло. Возможно, именно поэтому День какао отмечают в декабре, хотя происхождение праздника неизвестно. Зато история самого какао изучена хорошо. Еще древние народы майя и ацтеки почитали какао-бобы, называя их даром богов. В то время бобы растирали и готовили из них холодный густой напиток с добавлением ванили, перца чили и кукурузной муки. В Европе какао появилось в XVI веке. Европейцы придумали заменить перец на тростниковый сахар и пить какао горячим. В богатых домах напиток подавали в фарфоровых чашках. Он стал массовым в XIX веке, когда химик Конрад ван Хаутен придумал сухой какао-порошок, растворяющийся в молоке или воде.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 13 декабря в других странах.
* День республики — Мальта. Праздник установлен в честь провозглашения Мальты республикой в 1974 году. Обретение полной независимости растянулось для страны на пять лет, формально главой государства оставалась королева Великобритании Елизавета II. Лишь в 1979 году Мальта окончательно разорвала связи с британской короной. В столице Валетте проходят официальные церемонии с военным парадом, возложением венков и награждением общественных деятелей. Праздник завершается грандиозным фейерверком.
* День моряка — Бразилия. В стране 13 декабря чтут память адмирала Лисбоа, который сражался во многих войнах, отстаивал независимость страны и стал национальным героем. Он считается небесным покровителем военно-морского флота Бразилии. В День моряка в портах проходят празднования и военные шоу.
* День лошади — США. Праздник установлен сенатом США в 2004 году. В истории и культуре Америки лошади имеют большое значение: с ними связано освоение Дикого Запада и спортивные рекорды. Скачки, конкур, выездка и другие виды конного спорта до сих пор собирают тысячи зрителей. В День лошади американцы устраивают праздничные ярмарки, фестивали, экскурсии на ранчо.
Религиозные праздники 13 декабря.
* День памяти апостола Андрея Первозванного.
Андрей Первозванный — один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа. Сведения о нем содержатся в Евангелии. Андрей и его брат Симон родились в семье рыбака и с юных лет занимались рыболовством. Но Андрей тяготел к познанию Бога, стал учеником Иоанна Предтечи и был крещен своим учителем.
Именно Андрей стал первым, кто последовал за Христом и за это получил имя Первозванный. После вознесения Спасителя апостол Андрей продолжил дело Учителя и стал проповедовать на разных языках.
В греческой Патре проповедник вызвал гнев местного правителя Эгеата. Тот приказал казнить Андрея, распяв на косом кресте. Святого привязали за руки и ноги, вокруг места казни собрался народ. Два дня апостол проповедовал с креста и обратил многих в христианство. Властитель испугался народного бунта и повелел снять апостола. Но тот молился, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Яркое сияние озарило мученика, после чего он скончался. Позже крест получил название Андреевского.
Народные праздники и приметы 13 декабря.
* Андреев день.
Апостол Андрей Первозванный широко почитался на Руси. Верующие в день его памяти посещали праздничные богослужения и обращались к святому с молитвами о защите дома и семьи.
Андреев день посвящали зимним работам. Мужчины ремонтировали телеги и сани, мастерили берестяные корзины. Женщины занимались заготовками. В праздник не усердствовали в трудах, тяжелая физическая работа не приветствовалась. Вечером накрывали праздничный ужин, но без излишеств — ведь шел Рождественский пост.
Перед сном девушки гадали. Чтобы вызвать вещий сон, они сеяли семена льна в горшок с землей и читали над ним молитву. После этого горшочек заговаривали со словами: «Святый Андрей, на тебя лен сею, дай же мне знать, за кем я буду тот лен рвать». Горшочек ставили под кровать и ложились спать, надеясь увидеть суженого во сне.
Андрей Первозванный считался покровителем моряков и рыбаков, поэтому в праздник совершали обряд посвящения парня в мужчину. Девушки пекли хлеб и подвешивали его на веревке. Тот, кто проходил обряд, должен был откусить кусочек хлеба, стоя на кочерге.
Приметы.
В Андреев день нельзя заниматься рукоделием, чтобы не навлечь беды.
Если к празднику выпал снег, то и вся зима будет снежная. Если на Андреев день нет снега, зима будет теплой.
Красный огонь в печи — к стуже, белый — к оттепели.
Какие исторические события произошли 13 декабря.
* 1577 год — английский капитан Фрэнсис Дрейк отправился в свою первую кругосветную экспедицию.
* 1989 год — учреждена Либерально-демократическая партия Советского Союза во главе с Владимиром Жириновским.
Дни рождения и юбилеи 13 декабря.
* В 1797 году родился Генрих Гейне — немецкий поэт и публицист.
* В 1969 году родился Мурат Насыров — казахстанский и российский певец и композитор.
Кто отмечает день рождения.
* 68 лет исполняется Стиву Бушеми — американскому актеру, лауреату премий «Эмми» и «Золотой глобус».
* 34 года исполняется Владимиру Тарасенко — российскому хоккеисту, двукратному обладателю Кубка Стэнли.