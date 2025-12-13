Календарь на 13 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Чашка горячего какао у многих ассоциируется с зимними вечерами, когда хочется ощутить уют и тепло. Возможно, именно поэтому День какао отмечают в декабре, хотя происхождение праздника неизвестно. Зато история самого какао изучена хорошо. Еще древние народы майя и ацтеки почитали какао-бобы, называя их даром богов. В то время бобы растирали и готовили из них холодный густой напиток с добавлением ванили, перца чили и кукурузной муки. В Европе какао появилось в XVI веке. Европейцы придумали заменить перец на тростниковый сахар и пить какао горячим. В богатых домах напиток подавали в фарфоровых чашках. Он стал массовым в XIX веке, когда химик Конрад ван Хаутен придумал сухой какао-порошок, растворяющийся в молоке или воде.