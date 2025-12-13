Четверть опрошенных россиян заявили, что регулярно берут кредит

Почти четверть россиян регулярно берут в долг у банков — к такому выводу пришли аналитики в ходе опроса. Результаты исследования публикует издание «РИАМО».
— Более 36% респондентов рассказали, что оформляли кредиты несколько раз за последние пять лет, а 24,7% признались, что весьма часто прибегают к кредитам — 1−2 раза в год, — говорится в опубликованном сообщении.
Уточняется, что лишь 9% опрошенных заявили, что не оформляли займ в банке ни разу в жизни. При этом, 22% респондентов сообщили, что несколько раз в год проверяют свою кредитную историю.
Тем временем в Госдуме предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах». По данным RT, такая мера поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий.
Напомним, сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории лишь два раза в год.