Четверть опрошенных россиян заявили, что регулярно берут кредит

Лишь 9% россиян ни разу в своей жизни не оформляли займы.

Источник: Комсомольская правда

Почти четверть россиян регулярно берут в долг у банков — к такому выводу пришли аналитики в ходе опроса. Результаты исследования публикует издание «РИАМО».

— Более 36% респондентов рассказали, что оформляли кредиты несколько раз за последние пять лет, а 24,7% признались, что весьма часто прибегают к кредитам — 1−2 раза в год, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что лишь 9% опрошенных заявили, что не оформляли займ в банке ни разу в жизни. При этом, 22% респондентов сообщили, что несколько раз в год проверяют свою кредитную историю.

Тем временем в Госдуме предложили разрешить россиянам бесплатно просматривать кредитную историю на «Госуслугах». По данным RT, такая мера поспособствует своевременному информированию граждан о возможных случаях мошеннических действий.

Напомним, сейчас граждане имеют право на бесплатный запрос кредитной истории лишь два раза в год.