Боксёр Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе

32-летний Гассиев вернул себе звание чемпиона мира спустя семь лет. Ранее, в 2016 году, он выиграл титул IBF в первом тяжёлом весе, затем добавил к нему пояс WBA в 2018-м, но утратил их после поражения украинцу Александру Усику. Теперь на счету российского боксёра 33 победы, 26 из которых — нокаутом.