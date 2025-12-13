Пенсионерам повысят доплаты за лекарства. Что изменится с 1 января и кто получит прибавку

Таким образом, льготники могут получать лекарства бесплатно по рецептам врачей либо могут отказаться от получения их в натуральном виде и получать доплату. Также возможно и возобновить получение набора социальных услуг и получать в натуральном виде, в частности, только лекарства. Соответствующее заявление нужно подать в СФР до 1 октября. Но стоит помнить, что переход на натуральную форму произойдёт только с 1 января следующего года. Если подать заявление до 1 октября 2026 года, то в новом формате НСУ можно будет получать с 1 января 2027 года. Менять форму получения льготы можно не чаще раза в год.