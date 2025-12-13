Финэксперт Хачатурян: ключевая ставка может снизиться на 1% до конца года

Центробанк может снизить ключевую ставку до начала 2026 года, однако, вероятно, не более чем на 1%. Таким мнением поделился в разговоре с корреспондентом «РИАМО» специалист в сфере финансов Михаил Хачатурян.
— Резонно предположить, что ЦБ продолжит весьма постепенное смягчение, и ключевая ставка будет снижена, но не более чем до 15,5−16%, — считает эксперт.
По словам специалиста, при принятии решения о ключевой ставке ЦБ будет учитывать необходимость дальнейшего стимулирования экономического роста. Негативным фактором, который также будет приниматься во внимание, выступит традиционный небольшой всплеск инфляции в конце года.
По данным экспертов, уже в феврале следующего года не исключено очередное снижение ключевой ставки, до 15%, рассказал RT. При этом, на фоне снижения ставки, банковские вклады перестали считаться самым выгодным инструментом для вложения средств.