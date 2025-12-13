Врач объяснила, почему алкоголь пагубно влияет на подростков

Алкоголь особенно пагубно влияет на детей и подростков, даже в малых количествах. Так как организм еще не успел сформироваться, то любая доза спиртного может обернуться проблемами со здоровьем, об этом предупредила в беседе с «РИАМО» врач Татьяна Головчанская.
— Области мозга, отвечающие за сложные познавательные процессы, достигают полной зрелости лишь к взрослому возрасту. Употребление алкоголя в подростковом периоде, особенно уязвимом для развития, может вызывать ухудшение памяти и когнитивных способностей, спровоцировать тревожное состояние, — отметила доктор.
Медик добавила, что именно в подростковом возрасте может особенно быстро сформироваться зависимость от спиртных напитков.
Тем временем телеканал «Царьград» сообщил, что даже конфеты, содержащие крепкий алкоголь, могут способствовать формированию положительного отношения к спиртным напиткам у несовершеннолетних.
Алкоголь расширяет кровеносные сосуды — из-за этого лицо, особенно нос и щёки, краснеют. Из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым, отёкшим. Часто при злоупотреблении алкоголем начинает расти вес, передает Life.ru.