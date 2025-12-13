Ричмонд
Врач рассказала, как отличить ушиб от перелома при травме

Тревожный симптом — потеря чувствительности конечности.

Источник: Комсомольская правда

При травме бывает сложно отличить сильный ушиб от перелома, однако это важно сделать для оперативного обращения за медицинской помощью. Об этом в разговоре с «РИАМО» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

— Тревожный симптом — потеря чувствительности конечности. Врач проведет осмотр, назначит рентгеновское исследование — все это поможет поставить диагноз и определиться с тактикой лечения, — заявила доктор.

По словам медика, если, несмотря на покой и щадящий режим, боль после травмы сохраняется или усиливается — это также повод заподозрить перелом.

При переломах важно зафиксировать конечность, не пытаясь её выпрямить, а при вывихах — обездвижить сустав и приложить холод, передает Life.ru.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о частых травмах спины среди любителей спорта. Довольно часто среди хоккеистов встречаются переломы позвонков и смещения межпозвонковых дисков. Также существует высокий риск травм при занятиях тяжелой атлетикой, пауэрлифтингом и горнолыжным спортом.