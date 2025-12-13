Король Великобритании Карл III в обращении к нации рассказал о борьбе с раком

Ранее принц Гарри заявлял о своём желании примириться с семьёй, отмечая, что обеспокоен здоровьем Карла III и не хочет «продолжать войну». В сентябре принц впервые за долгое время даже лично встретился с отцом. Напомним, он рассорился с семьёй после выхода своих мемуаров, а также после скандальных откровений его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри.