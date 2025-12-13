Ричмонд
Король Великобритании Карл III в обращении к нации рассказал о борьбе с раком

Король Великобритании Карл III решил нарушить вековую традицию королевской семьи и публично рассказать о своём опыте борьбы с онкологическим заболеванием. Как сообщает Daily Mail, 77-летний монарх записал специальное видеообращение для благотворительной акции «Борись против рака 2025».

В обращении, записанном ещё в конце ноября в Кларенс-хаусе, король подчеркнул важность ранней диагностики заболевания и поделился деталями своего диагноза, поставленного в начале 2024 года.

Ранее принц Гарри заявлял о своём желании примириться с семьёй, отмечая, что обеспокоен здоровьем Карла III и не хочет «продолжать войну». В сентябре принц впервые за долгое время даже лично встретился с отцом. Напомним, он рассорился с семьёй после выхода своих мемуаров, а также после скандальных откровений его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

