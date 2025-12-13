Захарова сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, касающееся «издержек», которые якобы растут у Российской Федерации на фоне украинского конфликта.
Захарова вспомнила об известном фразеологизме и с иронией изменила его: «Пусти Урсулу в огород».
«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова в Telegram.
Напомним, фон дер Ляйен заявила, что до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине, «издержки Российской Федерации будут неуклонно расти».
Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не стоит вмешиваться в дела европейских государств. В свою очередь Трамп подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию стран Европы. Он подчеркнул, что подобный курс ставит под угрозу будущее региона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция российской стороны на необоснованную инициативу ЕС о предоставлении Украине «репарационного кредита» из замороженных активов Российской Федерации будет неожиданной.