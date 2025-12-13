Захарова сравнила Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу не стоит вмешиваться в дела европейских государств. В свою очередь Трамп подверг резкой критике миграционную и энергетическую стратегию стран Европы. Он подчеркнул, что подобный курс ставит под угрозу будущее региона.