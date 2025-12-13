Антипод Малышевой: Почему зрители до сих пор тоскуют по солнечному теледоктору Юлии Белянчиковой

Её формат был для той эпохи инновационным: ведущая говорила просто и доступно о лекарствах, методах лечения, сложных медицинских терминах — так, чтобы обычный человек мог понять. Благодаря этому передача довольно быстро завоевала доверие зрителей. За годы её работы поток писем от телезрителей вырос с десятков в месяц до тысяч: если в начале было около 60 писем в месяц, то спустя годы — десятки тысяч. Из-за этого даже пришлось нанимать нескольких врачей, которые отвечали бы на письма телезрителей.