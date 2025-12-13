Необычный зимний гриб обнаружили в Беловежской пуще

Дрожалка оранжевая относится к съедобным грибам. Ее ценят не за яркий вкус, а за уникальную желеобразную консистенцию, которая может напоминать водоросли или морские гребешки. В Беларуси этот гриб практически не употребляется в пищу, а в азиатских странах, особенно в Китае и Корее, он считается деликатесом. -0-