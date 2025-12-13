Необычный зимний гриб обнаружили в Беловежской пуще

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беловежской пуще заметили интересный и необычный зимний гриб — «Дрожалка». Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.
Он также известен, как «Золотое желе», «Желтый мозг», «Ведьмино масло».
Этот гриб произрастает в смешанных лесах, а золотистый цвет делает его заметным даже в зимнем лиственном лесу. Дрожалка — это позднеосенний гриб, который благодаря изменениям климата может встречаться и зимой.
Ночные заморозки ему не страшны, однако жару и солнечные лучи он не переносит.
Дрожалка оранжевая относится к съедобным грибам. Ее ценят не за яркий вкус, а за уникальную желеобразную консистенцию, которая может напоминать водоросли или морские гребешки. В Беларуси этот гриб практически не употребляется в пищу, а в азиатских странах, особенно в Китае и Корее, он считается деликатесом. -0-