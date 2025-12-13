Известная блогерша Мария Магдалина найдена мертвой: что случилось с моделью

Кроме того, ушел из жизни певец и народный артист Украины Степан Гига. Он скончался после ампутации ноги. До момента смерти артист несколько дней находился в коме после операции. Известно, что у певца сильно повысился уровень сахара в крови после хирургического вмешательства. Затем ему ампутировали ногу из-за нарушения кровообращения.