Известная блогерша Мария Магдалина найдена мертвой: что случилось с моделью

В Таиланде скончалась блогерша Дениз Гонгора. Она была известна миру как Мария Магдалина. Модель нашли мертвой у отеля спустя несколько часов после заселения, пишет Daily Mail.
В материале подчеркивается, что тело блогерши отправили на судмедэкспертизу. Пока не ясно, как именно скончалась Мария Магдалина.
Сейчас в Сети на эпатажную модель подписано порядка полумиллиона человек.
Кроме того, ушел из жизни певец и народный артист Украины Степан Гига. Он скончался после ампутации ноги. До момента смерти артист несколько дней находился в коме после операции. Известно, что у певца сильно повысился уровень сахара в крови после хирургического вмешательства. Затем ему ампутировали ногу из-за нарушения кровообращения.