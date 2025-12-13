В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Более 900 рейсов в аэропортах московского авиаузла были задержаны, отменены или отправлены на запасные аэродромы 12 декабря на фоне ограничений полетов, выяснил корреспондент РИА Новости на основе данных онлайн-табло воздушных гаваней.
Ограничения на использование воздушного пространства московского авиаузла вводились несколько раз в течение дня, что привело к корректировкам расписания полетов.
Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.
Аэропорты отмечали, что ситуация в пассажирских терминалах в течение дня оставалась спокойной, пассажирам задержанных рейсов оказывались услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.