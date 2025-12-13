В московских аэропортах 12 декабря задержали более 900 рейсов

Большая часть задержек рейсов в аэропортах московского региона не превышала двух часов. На прилет и вылет в «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковском» были отменены более 40 рейсов, некоторые самолеты были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.