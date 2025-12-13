Захарова: враги РФ могут использовать дело Долиной для стравливания людей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что враги Российской Федерации могут воспользоваться «делом Ларисы Долиной», чтобы «разжечь ненависть» среди жителей РФ, а также «спровоцировать россиян на столкновения».
«Один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей внутри страны, стравливание», — сказала Захарова представителям средств массовой информации.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что враги РФ осознали, что «разделить» Россию на поле боя невозможно. Кроме того, не случилось никакой отмены.
«Нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте», — подчеркнула Захарова.
В этом году суд удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье, которая купила её квартиру. Артистка оспорила сделку, заявив, что стала жертвой злоумышленников. Суд прекратил право собственности Лурье и признал его за Долиной.
В начале декабря Долина впервые публично прокомментировала ситуацию вокруг её квартиры на «Первом канале». В частности, она заявила, что вернёт Лурье деньги в полном объёме.
Ранее сообщалось, что в деле о мошенничестве с квартирой Долиной появилось новое лицо: стало известно, кто оформлял сделку по продаже недвижимости. Криминалист Михаил Игнатов рассказал aif.ru, мог ли риэлтор помогать мошенникам и стоит ли ожидать ещё одного ареста.