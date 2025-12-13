Захарова: враги РФ могут использовать дело Долиной для стравливания людей

Ранее сообщалось, что в деле о мошенничестве с квартирой Долиной появилось новое лицо: стало известно, кто оформлял сделку по продаже недвижимости. Криминалист Михаил Игнатов рассказал aif.ru, мог ли риэлтор помогать мошенникам и стоит ли ожидать ещё одного ареста.