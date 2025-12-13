Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

«Цена на авиабилет подчиняется нескольким базовым правилам. Одно из них следующее: чем раньше до вылета пассажир покупает билет тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета. Еще один фактор — сезонная зависимость», — отметили в Smartavia.