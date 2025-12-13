Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Выгоднее всего покупать авиабилеты заранее и на вторник и среду, выяснил корреспондент РИА Новости у представителей авиакомпаний РФ.
Авиакомпании гибко реагируют на спрос благодаря динамическому ценообразованию, поэтому авиабилеты обычно дешевле в периоды низкой активности, рассказали в S7.
«Самый действенный способ сэкономить — выбирать для вылета будние дни, например, вторник или среду, а также избегать пиковых дней — в пятницу и воскресенье. Также рейсы в менее удобное время, рано утром или поздно вечером, часто стоят дешевле дневных», — пояснили в авиакомпании.
Факторами, влияющими на цены на авиабилеты, также являются сезонность и время покупки билета, сообщил представитель Smartavia.
«Цена на авиабилет подчиняется нескольким базовым правилам. Одно из них следующее: чем раньше до вылета пассажир покупает билет тем дешевле он ему обходится. Самые дорогие билеты выставляются на продажу за минимальное время до вылета. Еще один фактор — сезонная зависимость», — отметили в Smartavia.
Акции и распродажи также являются важным фактором, которые может способствовать экономии на билетах. Авиакомпании советуют пассажирам следить за их социальными сетями и использовать технические возможности при поиске билетов, например, «календарь низких цен».