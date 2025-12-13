Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые назвали фрукт для снижения холестерина

Авокадо помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Об этом сообщили ученые, опубликовав метаанализ клинических испытаний в издании Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Авокадо помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Об этом сообщили ученые, опубликовав метаанализ клинических испытаний в издании Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Анализ десятков рандомизированных исследований показал, что регулярное употребление этого фрукта приводит к статистически значимому снижению общего холестерина и LDL.

Специалисты проанализировали данные взрослых участников, включавших авокадо в рацион в разных количествах. Было установлено, что даже умеренное потребление этого плода снижает общий холестерин на 7 мг/дл и «плохой» LDL — на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. Отмечается, что эффект усиливался при дозах более 250 граммов в день и при длительном употреблении — около полугода.

Также ученые обнаружили, что порции в диапазоне 140−235 граммов авокадо на протяжении двух месяцев связаны со снижением триглицеридов, говорится в статье.

Свежевыжатый апельсиновый сок признан полезным напитком для здоровья сердца благодаря содержанию антиоксидантов, улучшающих состояние сосудов и предотвращающих развитие атеросклероза. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.