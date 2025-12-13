Ученые назвали фрукт для снижения холестерина

Авокадо помогает снизить уровень «плохого» холестерина. Об этом сообщили ученые, опубликовав метаанализ клинических испытаний в издании Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Анализ десятков рандомизированных исследований показал, что регулярное употребление этого фрукта приводит к статистически значимому снижению общего холестерина и LDL.
Специалисты проанализировали данные взрослых участников, включавших авокадо в рацион в разных количествах. Было установлено, что даже умеренное потребление этого плода снижает общий холестерин на 7 мг/дл и «плохой» LDL — на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. Отмечается, что эффект усиливался при дозах более 250 граммов в день и при длительном употреблении — около полугода.
Также ученые обнаружили, что порции в диапазоне 140−235 граммов авокадо на протяжении двух месяцев связаны со снижением триглицеридов, говорится в статье.
Свежевыжатый апельсиновый сок признан полезным напитком для здоровья сердца благодаря содержанию антиоксидантов, улучшающих состояние сосудов и предотвращающих развитие атеросклероза. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, кардиолог, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 ИКМ Пироговского университета Эльвира Хачирова.