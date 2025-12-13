Ученые назвали фрукт для снижения холестерина

Специалисты проанализировали данные взрослых участников, включавших авокадо в рацион в разных количествах. Было установлено, что даже умеренное потребление этого плода снижает общий холестерин на 7 мг/дл и «плохой» LDL — на 6 мг/дл по сравнению с контрольными группами. Отмечается, что эффект усиливался при дозах более 250 граммов в день и при длительном употреблении — около полугода.