Еще одна страна стала доступна россиянам без визы

В субботу, 13 декабря, вступил в силу безвизовый режим для РФ с Иорданией. Посещение страны без документа разрешено на срок до 30 дней. Такая же мера принята в отношении иорданцев. Они смогут поехать в Россию без визы.
Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Соглашение, как утверждается, нацелено на наращивание туристических и гуманитарных обменов.
Теперь россияне могут ездить в Иорданию без визы и разрешения при условии, что граждане не намерены осуществлять в иностранном государстве трудовую или коммерческую деятельность, а также учиться или постоянно проживать в стране.
В аэропорту «Пулково» рассказали, что за 2025 год приток иностранных туристов вырос на 22 процента. Кроме того, лидерами среди популярных зарубежных направлений у россиян стали Таиланд и Китай.