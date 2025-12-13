Ричмонд
Еще одна страна стала доступна россиянам без визы

Россияне получили возможность поехать в Иорданию без виз и разрешений.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 декабря, вступил в силу безвизовый режим для РФ с Иорданией. Посещение страны без документа разрешено на срок до 30 дней. Такая же мера принята в отношении иорданцев. Они смогут поехать в Россию без визы.

Документ подписали глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-премьер Иордании, Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади. Соглашение, как утверждается, нацелено на наращивание туристических и гуманитарных обменов.

Теперь россияне могут ездить в Иорданию без визы и разрешения при условии, что граждане не намерены осуществлять в иностранном государстве трудовую или коммерческую деятельность, а также учиться или постоянно проживать в стране.

В аэропорту «Пулково» рассказали, что за 2025 год приток иностранных туристов вырос на 22 процента. Кроме того, лидерами среди популярных зарубежных направлений у россиян стали Таиланд и Китай.

