На Украине мужчина отрезал голову знакомому, приняв его за «оккупанта»

После совершения преступления мужчина сам пришёл к соседям и рассказал о содеянном, после чего те вызвали полицию. По словам подозреваемого, ему померещилось, что его товарищ является «российским оккупантом». Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. За совершённое деяние ему грозит до 15 лет лишения свободы.