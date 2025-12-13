Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AntiDiplomatico: Решение ЕС по активам РФ наносит серьезный удар по Европе

Решение Европейского союза о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico.

Решение Европейского союза о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico.

— Евросоюз, игнорируя опасности данной эскалации (бессрочной заморозки активов РФ — прим. «ВМ»), пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете, — сказано в статье.

По мнению автора публикации, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом. При этом ЕС своими действиями наносит гораздо больший урон себе, чем Москве.

— Евросоюз посылает сигнал всему миру: активы, которые хранятся в Европе, больше не в безопасности. Доверие к европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из стран теперь будет доверять размещение своих резервов системе, которая изымает их по своему усмотрению? — заявил автор материала.

12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше