AntiDiplomatico: Решение ЕС по активам РФ наносит серьезный удар по Европе

Решение Европейского союза о бессрочной блокировке активов России нанесло серьезный удар по Европе, разрушив ее репутацию перед всем миром. Об этом написало итальянское издание l'AntiDiplomatico.
— Евросоюз, игнорируя опасности данной эскалации (бессрочной заморозки активов РФ — прим. «ВМ»), пересек красную линию в международном праве и государственном суверенитете, — сказано в статье.
По мнению автора публикации, этим решением европейские структуры дискредитируют себя перед мировым сообществом. При этом ЕС своими действиями наносит гораздо больший урон себе, чем Москве.
— Евросоюз посылает сигнал всему миру: активы, которые хранятся в Европе, больше не в безопасности. Доверие к европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из стран теперь будет доверять размещение своих резервов системе, которая изымает их по своему усмотрению? — заявил автор материала.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Совет Европейского союза в заявлении о бессрочной заморозке российских активов сообщил, что данное решение принято с целью ограничить ущерб для экономики Европы.