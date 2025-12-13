Актриса Дарига Бадыкова вошла в рейтинг журнала Forbes Woman

Знаменитость призналась, что такое событие не изменило ее ни внешне, ни внутренне.
«А я вот в Forbes попала, можно меня поздравить, это же мой труд… Вчера кто-то спросил: “Не запускала ли ты шампанское с балкона, чтобы всех собрать?”. У меня все спокойно. Я спросила у специалиста, почему так, и он сказал: внутреннее спокойствие, без давления, человек свободный, не переживающий сильно по многим вопросам. На самом деле у меня нет резкости и вспыльчивости», — подписала снимки Бадыкова.
Подписчики поздравили актрису с таким достижением, признав, что ее достижение заслуженное.
Дарига Бадыкова — казахстанская актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах и сериалах, таких как: «Бизнес по-казахски» («в Африке», «в Индии», «в Корее», «в Бразилии»), комедии «Гудбай, мой бай 2», а также сериалы «Келинжан» и «Тастаймын-ау сени» и другие.
