Актриса Дарига Бадыкова вошла в рейтинг журнала Forbes Woman

Казахстанская актриса Дарига Бадыкова попала на страницы журнала Forbes Woman. Об этом артистка сообщила через пост в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Знаменитость призналась, что такое событие не изменило ее ни внешне, ни внутренне.

«А я вот в Forbes попала, можно меня поздравить, это же мой труд… Вчера кто-то спросил: “Не запускала ли ты шампанское с балкона, чтобы всех собрать?”. У меня все спокойно. Я спросила у специалиста, почему так, и он сказал: внутреннее спокойствие, без давления, человек свободный, не переживающий сильно по многим вопросам. На самом деле у меня нет резкости и вспыльчивости», — подписала снимки Бадыкова.

Подписчики поздравили актрису с таким достижением, признав, что ее достижение заслуженное.

Дарига Бадыкова — казахстанская актриса, снявшаяся во многих популярных фильмах и сериалах, таких как: «Бизнес по-казахски» («в Африке», «в Индии», «в Корее», «в Бразилии»), комедии «Гудбай, мой бай 2», а также сериалы «Келинжан» и «Тастаймын-ау сени» и другие.

Ранее флешмоб за рубежом провели казахстанские артисты.