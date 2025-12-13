В материале издания из Италии подчёркивается, что речь идёт о репутации во всём мире, ЕС пересёк «красную линию» и в международном праве, и в госсуверенитете. Кроме того, автор отметил, что решение о блокировке активов РФ стало причиной удара по ЕС. Европейская сторона своими действиями наносит больший урон себе, а не Российской Федерации. По его словам, Европе нельзя доверять.