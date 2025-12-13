Решение ЕС о бессрочной блокировке суверенных активов Российской Федерации нанесло мощный удар по европейским государствам, окончательно разрушив их репутацию, пишет l AntiDiplomatico.
В материале издания из Италии подчёркивается, что речь идёт о репутации во всём мире, ЕС пересёк «красную линию» и в международном праве, и в госсуверенитете. Кроме того, автор отметил, что решение о блокировке активов РФ стало причиной удара по ЕС. Европейская сторона своими действиями наносит больший урон себе, а не Российской Федерации. По его словам, Европе нельзя доверять.
«ЕС посылает чёткий сигнал всему миру: активы, хранящиеся в Европе, больше не в безопасности. Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает смертельный удар. Какая из держав отныне будет доверять размещение своих резервов в системе, которая изымает их по своему усмотрению?», — говорится в публикации.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ. Она утончила, что 210 миллиардов евро останутся на европейской территории, если только Российская Федерации полностью не выплатит репарации украинской стороне.
Ранее сообщалось, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для ЕС в случае бессрочной заморозки российских активов.