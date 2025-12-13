Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миранчук описал жизнь в США фразой «не сказал бы, что загнивает»

Футболист Алексей Миранчук отреагировал на тему о «загнивании» жизни в США, поднятую ранее его коллегой, вратарём Игорём Лещуком. Игрок «Атланты Юнайтед» с иронией парировал эту фразу, заявив: «Не сказал бы, что загнивает она».

Миранчук пояснил, что, по его мнению, американцев вполне устраивает местный уровень обслуживания и быта, и они не представляют себе альтернативы. При этом полузащитник «Атланты» отметил, что в бытовом отношении Москва, на его взгляд, более комфортна.

«Мало что сравнится с Москвой», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Напомним, Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в конце августа 2024 года. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября. На данный момент в его активе 9 голов и 6 голевых передач за 47 матчей за американский клуб.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.