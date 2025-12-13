Миранчук описал жизнь в США фразой «не сказал бы, что загнивает»

Миранчук пояснил, что, по его мнению, американцев вполне устраивает местный уровень обслуживания и быта, и они не представляют себе альтернативы. При этом полузащитник «Атланты» отметил, что в бытовом отношении Москва, на его взгляд, более комфортна.
«Мало что сравнится с Москвой», — заявил он в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Напомним, Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в конце августа 2024 года. Трансфер спортсмена оказался самым дорогим для MLS. Первый мяч за новый клуб россиянин забил уже 19 сентября. На данный момент в его активе 9 голов и 6 голевых передач за 47 матчей за американский клуб.
