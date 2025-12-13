Ричмонд
Таможенники нашли тайник в сумке и ахнули: там были скрыты 11 тысяч алмазов

DPA: сотрудники таможни аэропорта Франкфурта-на-Майне изъяли 11 270 алмазов.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Франкфурта-на-Майне поймали пассажира с 11 270 алмазами. Он попытался провезти их в двойном дне ручной клади. Известно, что пассажир прилетел из Анголы, пишет агентство DPA.

В материале отмечается, что алмазы уже изъяты. Их стоимость пока не определена. Для этого организовали проверку.

В сообщении сказано, что задержанному нарушителю 53 года. Его временно поместили под стражу.

В начале осени в аэропорту Минеральных Вод задержали россиянина за антикварные часы. Он вез их в качестве подарка сыну на свадьбу в Турцию. При себе у гражданина РФ нашли три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul, датированные 1917 годом. Предметы признаны культурной ценностью.