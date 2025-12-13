Таможенники нашли тайник в сумке и ахнули: там были скрыты 11 тысяч алмазов

В начале осени в аэропорту Минеральных Вод задержали россиянина за антикварные часы. Он вез их в качестве подарка сыну на свадьбу в Турцию. При себе у гражданина РФ нашли три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul, датированные 1917 годом. Предметы признаны культурной ценностью.