Таможенники нашли тайник в сумке и ахнули: там были скрыты 11 тысяч алмазов

В аэропорту Франкфурта-на-Майне поймали пассажира с 11 270 алмазами. Он попытался провезти их в двойном дне ручной клади. Известно, что пассажир прилетел из Анголы, пишет агентство DPA.
В материале отмечается, что алмазы уже изъяты. Их стоимость пока не определена. Для этого организовали проверку.
В сообщении сказано, что задержанному нарушителю 53 года. Его временно поместили под стражу.
В начале осени в аэропорту Минеральных Вод задержали россиянина за антикварные часы. Он вез их в качестве подарка сыну на свадьбу в Турцию. При себе у гражданина РФ нашли три швейцарских хронометра Longines и уникальные британские часы Thomas Russell & Son Liverpul, датированные 1917 годом. Предметы признаны культурной ценностью.