WSJ: военные из США остановили судно, идущее из Китая в Иран, груз конфискован

В ноябре американские военные совершили рейд на судно, двигавшееся из Китая в Иран. Они перехватили имеющийся на борту груз и конфисковали его, утверждает газета The Wall Street Journal.
По данным источников, операция американцев была «редкой». Она была направлена на «пресечение контрабанды на море». Автор пишет, что Вашингтон пытался помешать Ирану в восстановлении военного арсенала.
В статье также сказано, что задержанное судно находилось недалеко от побережья Шри-Ланки. Груз оперативно конфисковали.
Стало также известно, что американцы приступили к переброске новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. На объект направят истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков.