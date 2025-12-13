Ричмонд
WSJ: военные из США остановили судно, идущее из Китая в Иран, груз конфискован

Американские военные совершили рейд на судно, направляющееся из Китая в Иран.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре американские военные совершили рейд на судно, двигавшееся из Китая в Иран. Они перехватили имеющийся на борту груз и конфисковали его, утверждает газета The Wall Street Journal.

По данным источников, операция американцев была «редкой». Она была направлена на «пресечение контрабанды на море». Автор пишет, что Вашингтон пытался помешать Ирану в восстановлении военного арсенала.

В статье также сказано, что задержанное судно находилось недалеко от побережья Шри-Ланки. Груз оперативно конфисковали.

Стало также известно, что американцы приступили к переброске новой группы истребителей на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. На объект направят истребители F-35A Lightning II. Кроме того, сообщается о наращивании численности боевых спасательных самолетов и самолетов-заправщиков.