Белый дом раскритиковал СМИ и демократов за снимок Трампа на презервативах

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа раскритиковала СМИ и членов демократической партии в палате представителей за публикацию новой порции фото по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, на одном из которых показаны презервативы с изображением главы Белого дома.

Трамп фигурирует на трех фотографиях, которые были опубликованы в пятницу, 12 декабря, демократами из Конгресса в рамках их собственного расследования дела обвиненного в секс-торговле Эпштейна. На одном фото портрет американского президента изображен на пачках презервативов с надписью «огромный».

— В очередной раз демократы в палате представителей выборочно публикуют отрывочные снимки с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив. СМИ пришло время перестать повторять тезисы демократов, — сказала журналистам представитель Белого дома Эбигейл Джексон.

Также она призвала прессу начать спрашивать с членов демпартии, почему те стремились к общению с финансистом после того, как ему уже предъявили обвинения в сексуальных преступлениях.

— Фальсификация против Трампа неоднократно опровергалась, — подчеркнула Джексон, передает РИА Новости.

Дональд Трамп назвал журналистку «свинкой», потому что его расстраивают ложные обвинения в СМИ. Об этом 20 ноября заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Инцидент произошел 18 ноября на борту самолета Air Force One. Тогда американский лидер обозвал представительницу СМИ за вопрос об обнародовании документов о Джеффри Эпштейне.

