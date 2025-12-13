МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО

«На интернет-сайте газеты “Ведомости” был опубликован материал о состоявшемся в Общественной палате Российской Федерации форуме военных адвокатов. В нем со ссылкой на одного из участников мероприятия — нотариуса из города Москвы утверждалось, что в настоящее время вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство. В ходе проверки озвученные спикером тезисы подтверждения не нашли», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.