МВД опровергло сообщения об ущемлении прав вдов участников СВО

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В МВД РФ не нашли подтверждения тезисов одного из спикеров форума военных адвокатов в Общественной палате РФ о том, что вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство, сообщили в ведомстве.
«На интернет-сайте газеты “Ведомости” был опубликован материал о состоявшемся в Общественной палате Российской Федерации форуме военных адвокатов. В нем со ссылкой на одного из участников мероприятия — нотариуса из города Москвы утверждалось, что в настоящее время вдовы участников СВО не всегда могут своевременно реализовать право пользования их автомобилями до вступления в наследство. В ходе проверки озвученные спикером тезисы подтверждения не нашли», — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Медиа.
В МВД РФ напомнили, что в законодательство внесены изменения, предусматривающие возможность регистрации машин за вдовами или вдовцам участников СВО до окончания процедуры вступления в наследство. Указанные изменения вступили в силу 31 августа 2025 года.
В связи с этим Госавтоинспекцией МВД России были подготовлены и направлены в регистрационные подразделения необходимые разъяснения о порядке его применения.
«За истекший период применения данного законодательства поставлено на временный учет более 200 транспортных средств. Каких-либо жалоб, в том числе на несвоевременное представление нотариусам запрашиваемых сведений, в адрес Госавтоинспекции МВД России не поступало», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в ведомстве отметили, что МВД РФ разработан и успешно эксплуатируется «Универсальный вид сведений о транспортных средствах», который позволяет обеспечить своевременное получение данной информации заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также иными органами и организациями.
«Однако со стороны Федеральной нотариальной палаты инициатив для подключения к нему не поступало», — подчеркнули в ведомстве.
В МВД РФ подчеркнули, что со стороны ведомства реализован полный комплекс мер, направленных на реализацию вышеуказанных изменений законодательства.