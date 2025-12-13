Во Владивостоке открылись елочные базары: цены стартуют от 2 тысяч рублей

«Елочный базар уже работает в районе остановки “Воронежская”. Здесь торгуют с 09:00 до 21:00. Елки на продажу сюда везут из Дальнегорска», — сообщает Vl.ru.
На единственном пока работающем базаре предлагают деревья разных размеров по цене от 2 тысяч рублей за небольшую елку до 6 тысяч за трехметровую красавицу. Продавцы привозят хвойные из Дальнегорска и готовы обслуживать покупателей с раннего утра до позднего вечера.
Для удобства горожан администрация организовала два формата торговли. Помимо полноценных елочных базаров на девяти площадках заработают девять автолавок в разных микрорайонах — от Светланской до Шилкинской.
Автолавки:
Верхнепортовая, 68 Воронежская, 1 Карьерная, 22 Лермонтова, 75 Маковского, 210 Пшеницына, 22 Светланская, 177 Шилкинская, 21 Руднева, 13 В, стр. 3.
Елочные базары:
Верхнепортовая, 68 Жигура, 48 проспект Красного Знамени, 90 проспект Красного Знамени, 114 (2 отдельных базара) Нахимова, 1 Полярная, 1 Сабанеева, 16 Терешковой, 10 Тухачевского, 52.
Как сообщает Vl.ru, в прошлом сезоне базары также открылись 12 декабря, но заработали не во всех разрешенных локациях одновременно. Тогда цены начинались от 3 тысяч рублей, а еловые лапы продавали по 300−500 рублей.
Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке на новогодних праздниках на площади будет работать резиденция Деда Мороза. Волшебник будет принимать детей по несколько часов в день.