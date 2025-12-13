Во Владивостоке открылись елочные базары: цены стартуют от 2 тысяч рублей

На единственном пока работающем базаре предлагают деревья разных размеров по цене от 2 тысяч рублей за небольшую елку до 6 тысяч за трехметровую красавицу. Продавцы привозят хвойные из Дальнегорска и готовы обслуживать покупателей с раннего утра до позднего вечера.