Во Владивостоке открылись елочные базары: цены стартуют от 2 тысяч рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря, ФедералПресс. Во Владивостоке официально заработали новогодние елочные базары, которые будут принимать покупателей вплоть до 31 декабря. Городские власти разрешили торговлю праздничными деревьями в 18 точках, разбросанных по всем районам приморской столицы.

Источник: Freepik

«Елочный базар уже работает в районе остановки “Воронежская”. Здесь торгуют с 09:00 до 21:00. Елки на продажу сюда везут из Дальнегорска», — сообщает Vl.ru.

На единственном пока работающем базаре предлагают деревья разных размеров по цене от 2 тысяч рублей за небольшую елку до 6 тысяч за трехметровую красавицу. Продавцы привозят хвойные из Дальнегорска и готовы обслуживать покупателей с раннего утра до позднего вечера.

Для удобства горожан администрация организовала два формата торговли. Помимо полноценных елочных базаров на девяти площадках заработают девять автолавок в разных микрорайонах — от Светланской до Шилкинской.

Автолавки:

Верхнепортовая, 68 Воронежская, 1 Карьерная, 22 Лермонтова, 75 Маковского, 210 Пшеницына, 22 Светланская, 177 Шилкинская, 21 Руднева, 13 В, стр. 3.

Елочные базары:

Верхнепортовая, 68 Жигура, 48 проспект Красного Знамени, 90 проспект Красного Знамени, 114 (2 отдельных базара) Нахимова, 1 Полярная, 1 Сабанеева, 16 Терешковой, 10 Тухачевского, 52.

Как сообщает Vl.ru, в прошлом сезоне базары также открылись 12 декабря, но заработали не во всех разрешенных локациях одновременно. Тогда цены начинались от 3 тысяч рублей, а еловые лапы продавали по 300−500 рублей.

Ранее сообщалось о том, что во Владивостоке на новогодних праздниках на площади будет работать резиденция Деда Мороза. Волшебник будет принимать детей по несколько часов в день.