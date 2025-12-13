Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слабый снег и низкое давление — прогноз погоды в Приморье 13 декабря

С юга к региону подбирается ослабевший циклон.

Сейчас в Ричмонде: -1° 2 м/с 69% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: PrimaMedia.ru

Поле пониженного атмосферного давления будет определять погоду в Приморье в субботу. Вечером на юге местами слабый снег. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −2…-7°С, на севере −8…-13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен слабый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха −5…-7°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха −5…-7°C.

В Находке переменная облачность, вечером возможен слабый снег. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха −2…-4°С.

Напомним, наканену глава Примгидромета Борис Кубай уточнил, что значительного снегопада во Владивостоке на предстоящие выходные не ожидается. По его словам, северный циклон, который мог бы принести осадки в регион, ослабевает из-за конкуренции с более активными южными циклонами над Японским морем.

Отметим, по данным сервиса Windy.com, во Владивостоке в субботу снег может пойти ближе к 22.00, продолжится в течение ночи, а закончится уже к обеду воскресенья. При этом возможны порывы ветра до 19 м/с.