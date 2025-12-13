Слабый снег и низкое давление — прогноз погоды в Приморье 13 декабря

Напомним, наканену глава Примгидромета Борис Кубай уточнил, что значительного снегопада во Владивостоке на предстоящие выходные не ожидается. По его словам, северный циклон, который мог бы принести осадки в регион, ослабевает из-за конкуренции с более активными южными циклонами над Японским морем.