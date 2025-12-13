Словакия не хочет быть частью Европы, поддерживающей убийства русских и украинцев. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
— Если жизнь россиянина или украинца — это (ничто — прим. «ВМ») для Западной Европы, то я не хочу быть частью такой Западной Европы, — написал он в социальной сети по итогам разговора с председателем Евросовета Антониу Коштой.
Роберт Фицо 14 ноября жестко ответил студентам, которые демонстративно вышли из зала во время его встречи с учащимися средней школы в городе Попрад. Некоторые молодые люди пришли на данное мероприятие в черных футболках в знак несогласия со взглядами словацкого лидера.
Позже они начали покидать зал, звеня ключами. При этом одна из девушек развернула флаг Украины.
Предоставление украинским властям кредитов за счет активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Такое мнение выразил 10 ноября Роберт Фицо. Также он заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, которые направлены на использование российских активов для финансирования обороноспособности Украины.