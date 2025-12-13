Фицо заявил, что Словакия не хочет быть частью такой Западной Европы

Предоставление украинским властям кредитов за счет активов России приведет к тому, что конфликт затянется еще на два года. Такое мнение выразил 10 ноября Роберт Фицо. Также он заверил, что Словакия не будет участвовать в юридических и финансовых программах, которые направлены на использование российских активов для финансирования обороноспособности Украины.