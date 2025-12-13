В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату

«75% этого долга образовалось в текущем году, почти 400 миллионов рублей работодатели накопили с 2024 года, 85 миллионов рублей — с 2023 года и ранее. С задержкой зарплаты сталкивается менее 1% работников по стране, 44% из них заняты в строительстве — это самая проблемная отрасль в плане несвоевременных выплат», — отметила парламентарий.