В Госдуме рассказали, что делать, если работодатель задерживает зарплату

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, для этого нужно уведомить начальство в письменном виде, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
«После 15 дней задержки зарплаты сотрудник имеет право приостановить работу до выплаты всей суммы задолженности, за исключением некоторых категорий: военных, спасателей, сотрудников скорой помощи, работников на опасных производствах и других», — сказала Стенякина.
Для этого, по ее словам, нужно уведомить начальство о временном прекращении работы: составить письменное извещение в двух экземплярах и получить подпись руководителя на своем экземпляре.
«Как действовать сотрудникам в ситуации, если работодатель не переводит зарплату в срок? Во-первых, нужно помнить, что задержка выплаты считается с первого дня после установленной даты (по трудовому или коллективному договору, правилам внутреннего распорядка). Причем учитываются любые оговоренные выплаты: аванс, премия, отпускные», — уточнила она.
Политик также рассказала, что заявление о задержке зарплаты можно подать в Роструд, это удобно сделать с использованием электронного сервиса ведомства.
«Сообщите об этом работодателю: компании обычно стараются выполнить обязательства перед сотрудником, не дожидаясь проверок со стороны Государственной инспекции труда. Также можно обратиться в профсоюз и прокуратуру. Если все эти действия не приводят к выплате задолженности — подавайте заявление в суд», — добавила Стенякина.
Она привела данные Росстата, согласно которым на конец сентября 2025 года общая задолженность по зарплате в России приближается к двум миллиардам рублей.
«75% этого долга образовалось в текущем году, почти 400 миллионов рублей работодатели накопили с 2024 года, 85 миллионов рублей — с 2023 года и ранее. С задержкой зарплаты сталкивается менее 1% работников по стране, 44% из них заняты в строительстве — это самая проблемная отрасль в плане несвоевременных выплат», — отметила парламентарий.
По словам Стенякиной, невыплаты в срок случаются и в сфере добычи полезных ископаемых, на обрабатывающих производствах, в коммунальном хозяйстве (водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов).