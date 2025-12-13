Бывший чиновник из Приморья стал первым зам губернатора Камчатки

Первым заместителем губернатора Камчатского края назначен Павел Ясевич. До этого он был замом по внутренней политике соседнего региона. Кадровые ротации произошли после прошлогодних выборов главы Камчатки. Ранее работавший первым зампредом дальневосточного региона Сергей Нехаев в состав нового правительства не вошел.
Павел Ясевич и Сергей Нехаев хорошо известны по работе в органах исполнительной власти Приморского края. Оба занимали важные руководящие посты несколько лет назад в команде губернатора Владимира Миклушевского. В 2016 — 2020 годах курировали внутреннюю политику нашего края. Нехаев также отвечал за департамент информационной политики и был заместителем главы правительства Приморья.
После ухода Миклушевского Павел Ясевич в 2020 году переехал работать на Камчатку, где тоже отвечал за внутреннюю политику. Теперь он пошел на повышение. Сергей Нехаев, который, кстати, является уроженцем Приморья, работал в нескольких регионах, пока не стал первым заместителем главы правительства Камчатского края.
После выборов главы Камчатки в октябре Сергей Нехаев не вошел в новый состав правительства губернатора Солодова. Он написал заявление по собственному желанию.
О новом месте работы Нехаева пока ничего не известно. Однако уровень его компетенций и опыт позволяют рассчитывать на самые высокие посты в органах госвласти. Вплоть до должности губернатора региона или одного из руководителей федерального Министерства.