Бывший чиновник из Приморья стал первым зам губернатора Камчатки

Павел Ясевич и Сергей Нехаев хорошо известны по работе в органах исполнительной власти Приморского края. Оба занимали важные руководящие посты несколько лет назад в команде губернатора Владимира Миклушевского. В 2016 — 2020 годах курировали внутреннюю политику нашего края. Нехаев также отвечал за департамент информационной политики и был заместителем главы правительства Приморья.