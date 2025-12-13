Карл III рассказал об опыте борьбы с раком: он дал британцам совет

Британский король Карл III поделился своим опытом борьбы с раком. Он рассказал, что иногда диагноз может оказаться ошеломляющим для человека. Так случилось с самим Карлом III, сообщил он в эфире YouTube The Royal Family.
Карл III указал на важность своевременных обследований организма. Тестирования могут спасти жизни людей. Король посоветовал британцам проходить скрининги своевременно.
«Раннее выявление — ключ, который может изменить путь лечения, предоставляя бесценное время медицинским командам и их пациентам, драгоценный дар надежды», — поделился Карл III.
Онкологию у короля Британии выявили в прошлом году. Тогда монарху удалили доброкачественную опухоль простаты. Затем пришло известие об онкологии. При этом шансы Карла III на выздоровление по-прежнему высоки.