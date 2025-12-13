Бессараб: Максимальный размер выплат по больничному составит 207 тысяч рублей

Максимальный размер выплат по больничному со следующего года составит около 207 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Исходя из требований законодательства, минимальный больничный не может быть ниже, чем величина минимального размера оплаты труда (МРОТ). Максимальный его размер составит более 207 тысяч рублей в месяц, — цитирует ее ТАСС.
Расчет больничных выплат основывается на показателях среднедневного заработка и продолжительности трудового стажа, уточнила депутат.
По словам Бессараб, при стаже от полугода до пяти лет размер пособия составит 60 процентов от среднего дохода, от пяти до восьми лет — 80 процентов, а при стаже более восьми лет — полную сумму заработной платы, говорится в статье.
В 2026 году россиян ожидают значительные повышения соцвыплат и зарплат. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.