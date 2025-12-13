Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

«Нет, не стоит (бояться — ред.)… Сказать, что каждый год, когда идет эпидемический подъем, что не бывает смертельных случаев, нельзя, это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы», — сказал Онищенко.