Онищенко рассказал, для кого опасен гонконгский грипп

РИА Новости: Онищенко призвал россиян не бояться гонконгского гриппа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа, однако для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной системы он может быть опасен, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее в профильных службах Дагестана сообщили РИА Новости, что в регионе зарегистрировано два случая смерти людей, у которых был выявлен гонконгский грипп.

«Нет, не стоит (бояться — ред.)… Сказать, что каждый год, когда идет эпидемический подъем, что не бывает смертельных случаев, нельзя, это, к сожалению, бывает. Как правило, это у людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной системы», — сказал Онищенко.

Академик РАН добавил, что появление гонконгского гриппа в России было ожидаемым и прогнозируемым.