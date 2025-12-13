Ричмонд
Белый дом раскритиковал демократов за фото с Трампом на презервативах

Демократы показали презервативы с изображением Трампа из архива Эпштейна, в Белом доме заявили, что речь идёт о попытке создания ложного нарратива.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа раскритиковала средства массовой информации и членов Демократической партии за публикацию фотографий, на одной из которых показаны презервативы с изображением президента США.

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон подчеркнула, что речь идёт о попытке создания ложного нарратива.

«В очередной раз демократы в палате представителей выборочно публикуют отрывочные фотографии с произвольным редактированием, пытаясь создать ложный нарратив… СМИ пришло время перестать повторять тезисы демократов», — сказала она.

Комментарий прозвучал в ходе встречи с журналистами. Джексон призвала американские издания «начать спрашивать с демократов», почему те «стремились к общению» с финансистом Джеффри Эпштейном после того, как ему уже были предъявлены обвинения.

«Фальсификация против президента Трампа неоднократно опровергалась», — отметила она.

Напомним, демократы из Комитета по надзору Палаты представителей Соединённых Штатов опубликовали очередную подборку фотографий из архива Джеффри Эпштейна. На одной из них запечатлена миска с презервативами, на упаковках которых карикатурно изображено лицо Трампа с надписью «Я ОГРОМНЫЙ!».

По данным BBC, обстоятельства создания большинства фотографий остаются неясными.

Окружной суд США разрешил федеральным властям опубликовать материалы, связанные с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в секс-торговле.

Ранее Трамп заявил, что никак не связан с делом финансиста и ему нечего скрывать, а также обвинил демократов в «грязных» связях с Эпштейном.

