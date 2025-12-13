Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мессенджер Max хотят внедрить полезную для водителей функцию: через него можно будет предъявить права

В МВД хотят разрешить предъявлять водительские удостоверения через Max.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам рассказали о возможности предъявления водительских удостоверений через мессенджер Max. В РФ уже обсуждают такую инициативу. Кроме того, через Max могут разрешить демонстрировать регистрационные документы, уведомили в пресс-службе МВД России.

В материале утверждается, что инициатива направлена на упрощение ряда процедур для водителей. Предложение также нацелено на цифровизацию системы безопасности дорожного движения.

«Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов», — сказано в сообщении.

Мессенджер Max с ноября расширил географию своего действия. Сервис стал доступен для пользователей девяти государств.