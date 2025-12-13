В мессенджер Max хотят внедрить полезную для водителей функцию: через него можно будет предъявить права

Россиянам рассказали о возможности предъявления водительских удостоверений через мессенджер Max. В РФ уже обсуждают такую инициативу. Кроме того, через Max могут разрешить демонстрировать регистрационные документы, уведомили в пресс-службе МВД России.
В материале утверждается, что инициатива направлена на упрощение ряда процедур для водителей. Предложение также нацелено на цифровизацию системы безопасности дорожного движения.
«Проектом постановления предлагается приравнять предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией в электронном виде сведений, содержащихся в документах, указанных в абзацах втором и третьем пункта 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации, к предъявлению таких документов», — сказано в сообщении.
Мессенджер Max с ноября расширил географию своего действия. Сервис стал доступен для пользователей девяти государств.