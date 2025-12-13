В России разрабатывают голубей-роботов: во время испытаний частную жизнь окружающих защищает одна мера

В России разрабатывают голубей-роботов. В отличие от дронов птицам не требуется горючего или электричества, что делает их использование выгоднее. Во время проведения испытаний лица попавших в кадр людей или номера машин блюрятся. Об этом рассказал KP.RU директор проектного офиса создавшей роботов компании Neiry Александр Бубенок.
Как объяснил эксперт, технологии обеспечивают защиту частной жизни окружающих. В поле зрения голубей во время тестирования попадают лица людей и номера машин, однако по законодательству эти элементы блюрятся, сказал директор. При этом вопросы дальнейшей эксплуатации остаются на стороне заказчиков, пояснил он.
«Помните историю, когда на концерте группы Coldplay в Бостоне, США, парочка целовалась, а их камера выхватила и на весь зал показала? Да что на зал, на весь мир. А эти двое вовсе не хотели такой славы. Так вот, когда задумаете целоваться около группы делано равнодушных голубей, не бойтесь — вас так заблюрят, что родная мама не узнает», — заверил Александр Бубенок.
Как ранее заявили в Daily Telegraph, через десять лет в Европе возможны столкновения людей и роботов. Этот сценарий сравнили с антиутопией.