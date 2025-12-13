Торговые площадки Хабаровска продолжают украшать к Новому году

Праздничный декор установили в заведениях Центрального района, в торговом центре на улице Шеронова.
Не остаются в стороне и менее крупные предприятия. К примеру, магазин хлебобулочных изделий делает акцент на современных светодиодных гирляндах, отходя от традиционного баннерного оформления.
«После того как зажглась главная ёлка на площади Ленина, Хабаровск постепенно наполняется праздничными огнями. Наши торговые объекты активно присоединились к этой инициативе. Специальных требований к оформлению нет — все зависит от фантазии и креатива руководителей и коллективов. Мы принимаем все их новогодние проекты и искренне благодарим за такое отношение к городу. Кроме того, у нас есть стимулирующие меры поддержки — районные конкурсы новогоднего оформления среди организаций города, которые с каждым годом набирают все большую популярность», — отметила начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Светлана Поздеева.