Торговые площадки Хабаровска продолжают украшать к Новому году

«После того как зажглась главная ёлка на площади Ленина, Хабаровск постепенно наполняется праздничными огнями. Наши торговые объекты активно присоединились к этой инициативе. Специальных требований к оформлению нет — все зависит от фантазии и креатива руководителей и коллективов. Мы принимаем все их новогодние проекты и искренне благодарим за такое отношение к городу. Кроме того, у нас есть стимулирующие меры поддержки — районные конкурсы новогоднего оформления среди организаций города, которые с каждым годом набирают все большую популярность», — отметила начальник управления торговли, питания и бытового обслуживания администрации Хабаровска Светлана Поздеева.