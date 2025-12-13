Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группа военных самолётов США кружит в небе у берегов Венесуэлы

У побережья Венесуэлы кружат истребители палубной авиации США F/A-18F Super Hornet, а также американские самолёты EA-18G Growler.

Источник: Аргументы и факты

Группа военных самолётов Соединённых Штатов находится в воздушном пространстве неподалёку от берегов Венесуэлы, об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar2.

В частности, в воздушном пространстве у венесуэльского побережья замечены два истребителя палубной авиации США F/A-18F Super Hornet, а также два самолёта радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Накануне ресурс Flightradar24 зафиксировал, что американская сторона отправляла берегам Венесуэлы разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton палубный тактический самолёт E-2D Advanced Hawkeye. Кроме того, у берегов Венесуэлы кружил B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие.

Напомним, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

По словам Трампа, американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона выражает надежду на то, что руководство Соединённых Штатов воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше