Группа военных самолётов США кружит в небе у берегов Венесуэлы

Группа военных самолётов Соединённых Штатов находится в воздушном пространстве неподалёку от берегов Венесуэлы, об этом свидетельствуют данные ресурса Flightradar2.
В частности, в воздушном пространстве у венесуэльского побережья замечены два истребителя палубной авиации США F/A-18F Super Hornet, а также два самолёта радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.
Накануне ресурс Flightradar24 зафиксировал, что американская сторона отправляла берегам Венесуэлы разведывательный беспилотный летательный аппарат MQ-4C Triton палубный тактический самолёт E-2D Advanced Hawkeye. Кроме того, у берегов Венесуэлы кружил B-52H Stratofortress, способный нести ядерное оружие.
Напомним, министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
По словам Трампа, американские военные начнут бороться с наркокартелями на суше «тем же способом, что и на море».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона выражает надежду на то, что руководство Соединённых Штатов воздержится от эскалации ситуации до широкомасштабного противостояния с Венесуэлой.