В Европе всё чаще выражают недовольство в связи с необходимостью выделения денег Украине. Ситуация обострилась после заявлений о «золотых унитазах» у киевского руководства. Так, чешское общество дерзко ответило на пост уходящего в отставку премьера страны Петра Фиалы. Комментаторы оставили под публикацией картинку с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, дарящей золотой унитаз бывшему комику Владимиру Зеленскому.
Пост также сопроводили негативными комментариями. В публикации Петр Фиала заявил, что по «чешской инициативе» Киев получил 1,8 миллиона снарядов.
Граждане назвали действия руководства страны провокацией. По их мнению, некоторые решения ставят НАТО в позицию борьбы с Россией.
Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что издержки Москвы «будут расти до прекращения конфликта на Украине». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде.