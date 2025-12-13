В Европе всё чаще выражают недовольство в связи с необходимостью выделения денег Украине. Ситуация обострилась после заявлений о «золотых унитазах» у киевского руководства. Так, чешское общество дерзко ответило на пост уходящего в отставку премьера страны Петра Фиалы. Комментаторы оставили под публикацией картинку с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, дарящей золотой унитаз бывшему комику Владимиру Зеленскому.