Подземный туннель на границе с Белоруссией обнаружили польские пограничники

Польские пограничники обнаружили в районе Наревки (Подлясье) подземный туннель под польско-белорусской границей. Через него в Польшу проникли более 180 иностранных граждан. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщило издание RMF24.
— Десятиметровый туннель под заграждением и технической дорогой имел высоту 1,5 метра. Вход, скрытый в лесу, находился в 50 метрах на белорусской стороне, выход — в 10 метрах от плотины на польской стороне, — рассказал пресс-секретарь пограничной службы подполковник Анджей Юзьвяк.
Благодаря электронным системам мониторинга пограничники выяснили, что за короткое время через туннель в Польшу якобы проникли около 180 иностранцев. К настоящему моменту задержали более 130 мигрантов, в основном это граждане Афганистана, Индии, Бангладеш, Пакистана и Непала. Поиски остальных продолжаются с участием военных и полиции.
Также задержали двух водителей — 69-летнего жителя Малопольского воеводства и 49-летнего гражданина Литвы. Они приехали забирать иностранцев для дальнейшей переправки в Западную Европу, сказано в статье.
Отмечается, что это уже четвертый обнаруженный в 2025 году туннель на польско-белорусской границе.
Украинец смог сбежать в Польшу, пока пограничник ГПСУ отходил в туалет. Об этом 30 ноября написал Telegram-канал «Украина.ру».