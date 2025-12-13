Подземный туннель на границе с Белоруссией обнаружили польские пограничники

Благодаря электронным системам мониторинга пограничники выяснили, что за короткое время через туннель в Польшу якобы проникли около 180 иностранцев. К настоящему моменту задержали более 130 мигрантов, в основном это граждане Афганистана, Индии, Бангладеш, Пакистана и Непала. Поиски остальных продолжаются с участием военных и полиции.