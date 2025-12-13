Ричмонд
-1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подземный туннель на границе с Белоруссией обнаружили польские пограничники

Польские пограничники обнаружили в районе Наревки (Подлясье) подземный туннель под польско-белорусской границей. Через него в Польшу проникли более 180 иностранных граждан. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщило издание RMF24.

Польские пограничники обнаружили в районе Наревки (Подлясье) подземный туннель под польско-белорусской границей. Через него в Польшу проникли более 180 иностранных граждан. Об этом в пятницу, 12 декабря, сообщило издание RMF24.

— Десятиметровый туннель под заграждением и технической дорогой имел высоту 1,5 метра. Вход, скрытый в лесу, находился в 50 метрах на белорусской стороне, выход — в 10 метрах от плотины на польской стороне, — рассказал пресс-секретарь пограничной службы подполковник Анджей Юзьвяк.

Благодаря электронным системам мониторинга пограничники выяснили, что за короткое время через туннель в Польшу якобы проникли около 180 иностранцев. К настоящему моменту задержали более 130 мигрантов, в основном это граждане Афганистана, Индии, Бангладеш, Пакистана и Непала. Поиски остальных продолжаются с участием военных и полиции.

Также задержали двух водителей — 69-летнего жителя Малопольского воеводства и 49-летнего гражданина Литвы. Они приехали забирать иностранцев для дальнейшей переправки в Западную Европу, сказано в статье.

Отмечается, что это уже четвертый обнаруженный в 2025 году туннель на польско-белорусской границе.

Украинец смог сбежать в Польшу, пока пограничник ГПСУ отходил в туалет. Об этом 30 ноября написал Telegram-канал «Украина.ру».

Узнать больше по теме
Непал: горная страна, в которой вспыхнули протесты
Страна, затерянная в Гималаях, давно притягивает внимание путешественников и исследователей. Непал известен своей историей, культурным наследием и природными контрастами. В этой статье мы подробно рассмотрим, где находится Непал, кому он принадлежит, какие природные и культурные особенности отличают эту страну.
Читать дальше